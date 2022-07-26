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    ABD'deki kambur balina tekneye saldırdı

    Massachusetts eyaleti açıklarında görüntülenen olayda, yiyecek bulmak için tekneye yanaşan balina panik yaşattı. Olası bir facianın eşiğinden dönülen olay kameraya yansıdı.
    • 26.07.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:53
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    ABD'deki kambur balina tekneye saldırdı

    ABD'de, balina saldırısının eşiğinden dönüldü.

    Edinilen bilgiye göre, Massachusetts eyaletinin Plymouth sahili açıklarında kambur balina, tekneye çarptı.

    10 metre uzunluğundaki tekneye çarpan balina panik oluşturdu.

    Yaşanan olayda şans eseri can kaybı olmazken, teknede hasarın oluştuğu belirlendi.

    "Teknede çocuklar olabilirdi"

    Plymouth Liman Sorumlusu Chad Hunter, balinanın tekneye çarpması sonucu teknede hasar meydana geldiğini ve olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını söyleyerek, "Olay çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Çocuklar balıkları izlemek için teknenin kenarına eğilmeyi severler. Olayda yaralanan olmaması büyük şans." dedi.

    ABD'deki kambur balina tekneye saldırdı VİDEO

    Balinalar yemek bulmak için teknelere yanaşıyor

    Yetkililer, bölgede hobi amaçlı balıkçılık yapanların çok olması nedeniyle balinaların yemek bulmak için teknelerin yakınına geldiğini söyledi.

    ABD deki kambur balina tekneye saldırdı #1


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