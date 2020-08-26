ABD’deki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

Wisconsin eyaletinde siyahi bir vatandaşın polis tarafından sırtından vurularak ağır yaralanmasının ardından başlayan şiddetli protestolarda açılan ateş sonucu iki kişini öldüğü bildirildi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Amerikalı Jacob Blake'i arkadan vurmasıyla başlayan ve büyüyen protestolar, sokağa çıkma yasağına rağmen artan bir şiddetle devam ediyor.

SİLAHLI GRUPLAR SOKAKLARA İNDİ

Kenosha sokaklarındaki gösterilerde silahlı sivillerin, benzin istasyonu ve benzeri yerlerde yağma ve kundaklamaya karşı çevreyi korumak için sokaklara indiği belirlenirken, gruplar arasında çıkan çatışmalar protestoları ölümcül hale getirdi.

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Sokaklarda açılan ateş sonrası iki kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin silah sesleri arasında koşarak ve çığlık atarak canlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

BİR KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kenosha polisinden Teğmen Joseph Nosalik, gece düzenlenen protestolar sırasında ateş açıldığını, olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin ağır yaralandığını doğruladı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ULUSAL MUHAFIZ BİRLİĞİ GÖREVE GELDİ

Wisconsin Valisi Tony Evers, pazartesi günü yaptığı açıklamada protestoların eyalet geneline yayılması, binaların ve araçların ateşe verilmesi ve şiddet olaylarının artması üzerine acil durum ilan ettini duyurmuştu.

Eyalet genelinde ciddi bir kaos ortamının baş göstermesinin ardından Ulusal Muhafız birlikleri de düzeni sağlamak için göreve çağrılmıştı.