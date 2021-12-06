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    ABD'den Çin'e diplomatik boykot

    ABD'den Çin'e diplomatik boykot

    Beyaz Saray; ABD’nin, Çin’in insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na diplomatik boykot uygulayacağını duyurdu.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 09:11
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    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıkladı.

    "DİPLOMATİK YA DA RESMİ HEYET GÖNDERMEYECEĞİZ"

    Psaki, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

    SPORCULARA DESTEKLERİNİN TAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Olimpiyatlara gidecek ABD'li sporculara desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Psaki, ABD'nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunun altını çizdi.

    Psaki, Pekin Olimpiyatları'na yönelik bu boykotun diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin'in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj olduğunu söyledi.

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