ABD'den dünyada demokrasinin ilerlemesi için 690 milyon dolarlık fon ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelinde demokratik programları desteklemek için 690 milyon dolarlık fon ayırdıklarını, gelecek 3 yıl boyunca dünya çapında demokrasiyi ilerletme hedefiyle 9,5 milyar dolar ayırmak için Kongre ile birlikte çalışmayı planladıklarını ifade etti.

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince 19 yıl önce Irak'ta Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla başlatılan işgal, ülkeye sözü verilen 'demokrasi' yerine bedelini sivillerin ödeyeceği büyük bir kaos getirdi.

Libya, Mısır ve Suriye gibi ülkelerin geldiği kötü durumda da ABD'nin büyük etkisi oldu.

Demokrasi Zirvesi'ne eleştiri yağdı

Bu yılki Demokrasi Zirvesi'ne demokratik oldukları 'şüpheli' addedilen birçok ülkenin davet edilmesi eleştirilmiş ve ABD Biden'ın demokrasi tanımına 'çifte standart' nitelemesi yapıldı.

Time dergisi Demokrasi Zirvesi'ne ilişkin, "Biden'ın demokrasi zirvesi ikiyüzlülüğün zirvesi" manşetini attı.

ABD yine bir yerlere demokrasi götürme peşinde

ABD, Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambia'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 2. Demokrasi Zirvesi'ndeki konuşmasında ABD'deki Kongre baskınına değinen Biden, Amerikalı seçmenlerin ABD demokrasisine zarar veren 'aşırılık yanlılarını' reddettiğini söyledi.

ABD Başkanı, dünya genelinde demokrasilerin güçlendiği, otokrasilerin ise zayıfladığı değerlendirmesinde bulunurken ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına karşı demokratik yönetimlerin birlik olarak Kiev'e destek verdiğini söyledi.

690 milyon dolarlık fon

Demokratik programları desteklemek için 690 milyon dolarlık fon ayırdıklarını duyuran Joe Biden, gelecek 3 yıl boyunca dünya çapında demokrasiyi ilerletme hedefiyle 9,5 milyar dolar ayırmak için Kongre ile birlikte çalışmayı planladıklarını aktardı.

Biden, teknolojinin demokrasi üzerindeki etkilerine de değinerek bu hafta casus yazılımların yasaklanmasıyla ilgili imzaladığı kararnameden bahsetti.