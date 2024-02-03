ABD'den Irak ve Suriye'de hava saldırısı: 85 hedef bombalandı ABD, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis gruplara ait hedeflere yönelik bir hava saldırısı dalgası düzenledi. Saldırıda 85 hedefin bombalandığı açıklandı.

AA

ABD'den, Ürdün'de intihar drone saldırısı ile 3 Amerikan askerininin öldürülmesine misilleme geldi.

Irak ve Suriye'deki İran destekli gruplara karşı hava saldırıları gerçekleştirildi.

85 hedef bombalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada saldırıların, aralarında uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplamda 125'ten fazla hassas mühimmatla 85 hedef vuruldu.

Saldırılarda ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı ve 125'ten fazla güdümlü bombanın kullanıldığı belirtilen açıklamada, hedeflenen bölgelerde kumanda ve kontrol merkezlerinin, roket ve füzeler ile insansız hava araçlarının vurulduğu ifade edildi.

Joe Biden: Saldırılar devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'taki İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlı milis grupları hedef alarak üs saldırısına bugün karşılık vermeye başladıklarını ve bu karşılığın "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) destekli milis gruplarca gerçekleştirildiğini savundu ve söz konusu askerlerin cenaze törenine henüz katıldığını belirtti.

Bu saldırıya verecekleri karşılık konusunda, "Bu öğleden sonra benim talimatımla ABD ordusu, Suriye ve Irak'taki DMO ve ona bağlı milis gruplara ait hedefleri vurdu. Saldırıya bugün karşılık vermeye başladık, bu karşılık bizim seçtiğimiz zaman ve mekanlarda devam edecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ortadoğu'da askeri bir çatışma peşinde olmadığını kaydeden Biden, bununla birlikte Amerikan askerlerini hedef alanlara karşılık vereceklerini vurguladı.

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

ABD yönetimi, söz konusu saldırıya karşılık olarak çok katmanlı ve zamana yayılmış şekilde saldırılar düzenleyeceğini ve İran destekli grupların hedef alınacağını açıklamıştı.

Irak'ta ABD saldırısında Haşdi Şabi'ye ait silah deposu vuruldu

Irak'ın batısında Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposunun ABD saldırısında vurulduğu belirtildi.

Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Nuceba Hareketi'ne bağlı "Telegram" hesabından yapılan paylaşımda, Enbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde Haşdi Şabi silah deposunun ABD saldırısına maruz kaldığı aktarıldı. Saldırıda ölü ya da yararlı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Deyrizor çevresindeki gerilim

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)