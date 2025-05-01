ABD'den İran'a savaş tehdidi: Sonuçlarına katlanacaksınız

İHA

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha tırmanıyor.

İran destekli Husilerle ABD arasında çatışma eşiğine gelen gerilimde, bu kez doğrudan Tahran hedefte.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ın Yemen’deki Husilere verdiği desteğe karşı sert bir uyarı yayınladı.

"NE YAPTIĞINIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden "İran’a mesaj" başlıklı bir paylaşım yapan Hegseth, "Husilere verdiğiniz ölümcül desteği görüyoruz. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARINA KATLANACAKSINIZ"

İran’ın "Amerikan ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bildiğini" kaydeden Hegseth, Tahran’ın bu konuda "daha önce uyarıldığını" hatırlattı.

İran’ın Yemen’deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını ifade eden Hegseth, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulundu.

TRUMP, HUSİLERİ HEDEF ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirmeye başlamıştı. Misilleme olarak ABD gemilerini ve dronlarını hedef alan Husiler ayrıca İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürmüştü.