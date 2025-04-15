ABD'den İsrail'e 180 milyon dolarlık zırhlı araç motoru satışına onay

AA

ABD, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e askeri desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda ABD, İsrail'e yeni bir askeri teçhizat satışına onay verdi.

Detayları, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duyurdu.

"ABD'NİN ULUSAL ÇIKARLARI İÇİN"

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "İsrail'in savunma kapasitesinin geliştirilmesinin ABD'nin ulusal çıkarları açısından önemli olduğu" belirtildi.

SATIŞIN DEĞERİ 180 MİLYON DOLAR

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığının İsrail'e Eitan Powerpack motorları ve ilgili ekipmanların satışını onayladığı aktarılan açıklamada, satışın yaklaşık 180 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

GAZZE SALDIRILARI İÇİN KULLANILACAK

Açıklamada, projenin yürütülmesinden Rolls-Royce Solutions şirketinin sorumlu olacağı ifade edildi.

Amerikalı Oshkosh, İsrailli Elbit ve Alman MTU ortak üretimi "Eitan" zırhlı muharebe araçlarını İsrail'in, Gazze'deki saldırılar için kullandığı biliniyor.