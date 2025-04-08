ABD'den İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'e davet

AA & Ensonhaber

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'li üst düzey yetkililerden Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Washington'u ziyaret etmesi için davet aldı.

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından kabineden istifa eden ve sonrasında göreve dönen Ben-Gvir, ABD'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret kapsamında Washington'da bir hafta boyunca çeşitli temaslarda bulunacak.

Ben-Gvir'in ziyaretinde, ABD yönetiminin iç güvenlik yetkilileri, senatörler, Kongre üyeleri ve Yahudi Diasporası temsilcileriyle görüşmeler yapması bekleniyor. Ayrıca, bazı etkinliklerde konuşmalar yapacağı da belirtiliyor.

BIDEN DÖNEMİNDE BOYKOT YEMİŞTİ

Haberde, ABD yönetiminin Ben-Gvir'i Washington'a davet etmesinin, Biden yönetiminin daha önce benimsediği "boykot politikası"nın değiştiğine dair bir işaret olduğu vurgulandı. Biden yönetimi döneminde, Başkan'ın danışmanları İsrailli aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e yönelik yaptırımların uygulanmasını önermiş ve Kongre'deki 88 Demokrat üye de aynı yönde bir çağrı yapmıştı. Ancak Biden, bu talepleri reddetmişti.