ABD'den Katar'daki vatandaşlarına 'hazırlıklı olun' uyarısı

ABD yönetimi, Orta Doğu ekseninde derinleşen krizin seyrine bağlı olarak stratejik müttefiki Katar’daki vatandaşları için güvenlik seviyesini yükseltti.

ABD’nin Doha Büyükelçiliği aracılığıyla yayınlanan resmi duyuruda, bölgedeki durumun "yakından izlendiği" vurgulanırken, olası bir kriz anında vatandaşların atması gereken adımlar tek tek sıralandı.

"AYRILMAK İSTEYENLERE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ"

Büyükelçilik, bölgedeki jeopolitik risklerin belirsizliğini koruması nedeniyle, Katar’dan ayrılmayı düşünen vatandaşlarına lojistik destek mesajı verdi.

Yayımlanan güvenlik mesajında, "Orta Doğu'dan ayrılmak istemeniz durumunda ABD hükümeti, güncel ayrılış seçenekleri ışığında size rehberlik etmeye hazırdır" ifadeleri kullanılarak, uçuş ve kara yolu alternatiflerine dair teknik veriler paylaşıldı.

İKAMETLERDE 'STOK' VE 'GÜVENLİ ALAN' HAZIRLIĞI

Katar'da kalmayı tercih eden Amerikan vatandaşları için ise "ihtiyatlı olma" çağrısı yapıldı.

Büyükelçilik, vatandaşlarından şu hazırlıkları yapmalarını talep etti:

- İkamet edilen yerlerde yeterli miktarda yiyecek, su ve kritik ilaçların hazır bulundurulması.

- Katar yerel makamlarının direktiflerine tam uyum sağlanması ve güvenli alanlara geçiş prosedürlerine hazırlıklı olunması.

- Güvenlik kararlarının sağlıklı verilebilmesi adına büyükelçilik kanallarının sürekli takip edilmesi.