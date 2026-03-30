Trump: İran’da fiilen 'rejim değişikliği' oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik son saldırıların ardından ülkedeki siyasi tabloya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’da fiilen bir “rejim değişikliği” yaşandığını savundu.

Trump, İran yönetimiyle artık farklı bir kadronun muhatap olduğunu iddia ederek, “Biz zaten rejimi değiştirdik. Daha önce kimsenin muhatap olmadığı bir grupla görüşüyoruz. Tamamen farklı bir ekip. Bu yüzden bunu rejim değişikliği olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES PLANINA İRAN'IN YANIT VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD’nin gündeme getirdiği 15 maddelik ateşkes planına İran’ın nasıl yaklaştığına ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, Tahran yönetiminin öneriye karşılık verdiğini belirtti.

Trump, “Evet, bize yanıt verdiler. Maddelerin çoğuna cevap verdiler. Neden vermesinler ki?” diyerek görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

BEYAZ SARAY'DAKİ BALO SALONU PROJESİ

Trump, açıklamalarında Beyaz Saray’ın doğu kanadında inşa edilen yeni balo salonu projesine de değindi. Salonun altında güvenlik amaçlı geniş bir yer altı kompleksinin yapıldığını belirten Trump, çalışmaların planlanandan daha hızlı ilerlediğini söyledi.

Projenin askeri güvenlik standartlarıyla yürütüldüğünü ifade eden Trump, balo salonunun altındaki yapının güvenlik odaklı bir kompleks olarak tasarlandığını aktardı.

"KURŞUN GEÇİRMEZ SİSTEMLERLE DONATILIYOR"

Beyaz Saray’da yürütülen inşaat kapsamında üst düzey güvenlik önlemleri alındığını vurgulayan Trump, binanın kurşun geçirmez camlar ve drone'lara karşı koruma sağlayan çatı sistemleriyle donatıldığını belirtti.

Trump, “Kurşun geçirmez camlarımız var. Drone'lara dayanıklı çatılar ve tavanlar yapılıyor. Maalesef böyle önlemlerin gerekli olduğu bir dönemde yaşıyoruz.” dedi.

FİNANSMANIN BAĞIŞÇILAR TARAFINDAN SAĞLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

ABD Başkanı Trump, söz konusu projenin kamu kaynakları kullanılmadan gerçekleştirildiğini iddia etti. İnşaatın maliyetinin kendisi ve bağışçılar tarafından karşılandığını savunan Trump, devlet bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

Trump, “Tüm ödeme benim tarafımdan ve bağışçılar tarafından yapılıyor. Balo salonu için devletten tek kuruş çıkmıyor.” ifadelerini kullandı.

"BEYAZ SARAY'A YAKIŞAN BİR YAPI OLACAK"

Yeni balo salonunun mimari açıdan Beyaz Saray’ın tarihi dokusuyla uyumlu şekilde tasarlandığını dile getiren Trump, projenin tamamlandığında oldukça büyük bir etkinlik alanı sunacağını belirtti.

Trump, “Bence dünyanın en büyük balo salonlarından biri olacak. Beyaz Saray’a yakışır bir yapı ortaya çıkacak ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.