Kuveyt’i hedef alan İran saldırısında 1 kişi öldü

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, bir elektrik santrali ve su arıtma tesisine İran tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

"SALDIRIDA HİNDİSTAN UYRUKLU BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Dün akşam gerçekleştirilen saldırının tesise ait bir hizmet binasında hasara yol açtığı belirtilerek, "Saldırı neticesinde Hindistan uyruklu bir işçi hayatını kaybetmiştir" denildi.

Tesisin faaliyetlerinin devamını sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanarak, "İlgili güvenlik birimleri ve makamlarla tam koordinasyon içinde, onaylanmış acil durum planları uyarınca derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Halka muhtemel yeni saldırılar karşısında sakin olma ve ilgili bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan takip etme çağrısında bulunuldu.