ABD Dışişleri Bakanı: Sonraki aşama İran için daha zorlu olacak

Kongre'de katıldığı toplantının ardından İran gündemini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savundu.

Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için 'acil ve yakın bir tehdit' olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk" diye konuştu.

Askeri saldırıların devam edeceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ TEHDİT EDECEK FÜZELERE SAHİP OLAMAYACAKLAR"

Rubio, İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır" değerlendirmesini yaptı.

İran'ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini iddia ederek buna karşılık ayda yalnızca 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini vurgulayan ve İran'ın füze üretim sistemlerine işaret eden Rubio, İran'da rejim değişikliği konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar" yanıtını verdi.

İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Rubio, kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savundu.