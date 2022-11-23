ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya kendi savunmasını güçlendirmesi için 400 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır yaşanan savaş sürüyor.

ABD'nin bu süreçte Ukrayna'ya milyarlarca dolar askeri yardımı oldu.

ABD askeri yardımlarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu.

400 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kremlin'in acımasız saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olabilmek için 400 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağı" bildirildi.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği süreceği vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD, desteğini sürdürecek"

"ABD Savunma Bakanlığı envanterinden temel silahların, cephanelerin, hava savunma ekipmanlarının bulunduğu 400 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız. ABD, 40 müttefik ve ortağıyla birlikte Ukrayna'ya kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını ekstra cesaret ve sınırsız kararlılıkla savunması için destek olmaya devam edecektir. Bu yardımla, ABD'nin Ukrayna'ya toplam askeri yardımı başlangıçtan bu yana 19.7 milyar dolar seviyesine yükselecektir. Topçu mühimmatı, hassas atış sağlayan sistemler, hava savunma füzeleri ve taktik araçları Ukrayna'ya savaş alanında en iyi şekilde destek verecek.

İngiltere Başbakanı Sunak'ın Kiev'e yaptığı son ziyarette söylediği 50 milyon sterlinlik hava savunma sistemi desteğiyle çalışmalarımıza İngiltere ve Fransa da katılıyor. Ayrıca, İsveç'in yakın zamanda yaklaşık 300 milyon dolarlık hava savunma taahhüdünü de not alıyoruz. Ukrayna'nın kendini savunmaya devam edebilmesi ve günü geldiğinde müzakere masasında da mümkün olan en güçlü konumda olabilmesi için ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğiz"







