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    ABD'den Ukrayna'ya ek silah yardımı

    ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapıyor.
    • 13.04.2022 - 21:26
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 22:40
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    ABD'den Ukrayna'ya ek silah yardımı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savata 49 gün geride kalırken, Ukrayna'ya yardımlar devam ediyor.

    ABD'den Ukrayna'ya ek yardım

    AA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

    Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Zelensky'e bugün Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim." ifadesini kullandı.

    "Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanıyor"

    Ukrayna'nın ABD'nin verdiği silahları gayet verimli bir şekilde kullandığını belirten Biden, "Rusya Donbas bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, Ukrayna'ya kendini savunacak yardımları yapmayı sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

    Yardım paketinde helikopterler de var

    Biden, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna gelecekte yapılacak saldırılara Ukrayna'nın da yanıt vermesini sağlamak istediklerini belirterek, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.

    "Eli kolu bağlı duramayız"

    ABD'nin ve ortaklarının Ukrayna'ya verdiği desteğin kritik önemde olduğunun altını çizen Biden, "Bu yardımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasını sağladı. Şimdi eli kolu bağlı duramayız. Zelensky'e ABD'nin özgürlük savaşlarında Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledim." mesajını paylaştı.

    Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar dolara ulaşmış oldu.

    ABD den Ukrayna ya ek silah yardımı #1


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