ABD'den vize uyarısı: Doğum için gelenlere ret vereceğiz

ABD'de doğum yapmak, vatandaşlık hakkı kazanmak adına sıkça tercih ediliyordu.

Ülkede 'doğum turizmi' olarak da bilinen uygulama ile ünlülerin de aralarında bulunduğu pek çok isim, doğum yaklaşırken ABD'ye seyahat ediyor ve doğacak çocuklarına vatandaşlık için doğumu burada gerçekleştiriyordu.

TRUMP SONLANDIRDI

Ancak göçmen karşıtı politikaların sıkılaştırılması ile doğum hakkı da tartışmalara açıldı.

157 yıldır uygulamada olan 'doğumla vatandaşlık hakkı', ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile sonlandırıldı.

ABD'DEN TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, ABD’ye sadece çocuklarına vatandaşlık kazandırmak amacıyla gitmek isteyenlere vize verilmeyeceğini açıkladı.

Büyükelçilik, bu yönde başvuru yapan kişilere yönelik net bir uyarıda bulundu.

VİZE UYARSI YAPILDI

Uyarıda, "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD’de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konsolosluk görevlilerinin seyahat amacının bu olduğunu düşünmesi hâlinde vize başvurularının reddedileceği belirtildi.

SÜRECİN GELİŞİMİ

Bu uygulama, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 yılında başlattığı politikaya dayanıyor.

Trump yönetimi, 'doğum turizmi' olarak adlandırılan bu yöntemin suistimal edildiğini savunarak, yalnızca doğum yapmak amacıyla ülkeye gelen kişilere yönelik vize kısıtlamaları getirmişti.

Trump yönetimi, doğum turizmini göçmenlik sistemine yönelik bir açık kapı olarak değerlendiriyor ve bu boşluğu kapatmak için hem yasal hem de idari önlemler alıyordu.

ABD yasalarına göre, ülke sınırları içinde doğan her bebek, ebeveynlerinin vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ABD vatandaşı kabul ediliyor.

Bu kural, ABD Anayasası'nın 14. maddesi ile güvence altına alınmış durumda.