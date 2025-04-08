AB'den 'Bosna Hersek' çıkışı: Güvenliğine karşı tehditlere tahammülümüz yok

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunun (EUFOR) kışlasını ziyaret etti.

Kallas, askeri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİM KABUL EDİLEMEZ"

Kallas, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'daki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea'nın Bosna Hersek'teki güvenliğe destek verdiğini söyledi.

Bosna Hersek için güvenli ortamın hala gerekli olduğuna dikkati çeken Kallas, şöyle devam etti:

(Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti) RS'deki yöneticiler anayasal düzeni baltalıyor, tüm vatandaşların temel özgürlüklerini tehdit ediyor. Bu eylemler, Bosna Hersek'in AB yolunda üstlendiği taahhütlerle çelişmektedir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkenin bölünmesine yönelik her türlü girişim kabul edilemez.

"AB, BU ÜLKENİN EN GÜVENİLİR ORTAĞI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Mart ayında EUFOR-Althea'ya yüzlerce ek asker gönderildiğini aktaran Kallas, bunun, AB'nin bölgenin güvenliğine ve istikrarına verdiği önemin bir mesajı olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'in güvenliğine yönelik tehditler karşısında tahammülleri olmadığını belirten Kallas, şu ifadeleri kullandı: