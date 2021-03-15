AB'den, Brexit anlaşmasını ihlal eden İngiltere'ye soruşturma

AB, Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'ya gidecek ürünlere gümrük denetimi yapmayı erteleme kararının ardından açıklama yayınladı.

RESMİ BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Brexit Ayrılık Anlaşması'ndaki iyi niyet yükümlülüğünü ve Kuzey İrlanda Protokolü'nün ilgili hükümlerini ihlal ettiği için İngiltere'ye resmi bildirim mektubu gönderdiği kaydedildi.

Böylece, İngiltere'ye karşı hukuku ihlal sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Kuzey İrlanda protokolüne tam olarak uyulması talep edildi.

İngiltere'nin söz konusu mektuba 1 ay içinde yanıt vermesi gerekiyor. AB Komisyonu, İngiltere'nin yanıtını tatmin edici bulmazsa gerekçeli görüş hazırlayıp konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacak.

ANLAŞMAZLIK HAKKINDA

Taraflar arasında yapılan Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda, AB'yle Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

AB, mart ayı sonundan itibaren İngiltere ve Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerine başlanmasını istiyordu.

İngiliz hükümeti ise Kuzey İrlanda ile ticaretinde özellikle gıda ve kargo gönderiminde 1 Ekim tarihine kadar gümrük denetimi yapmayacağını bildirmişti.

Bunun ardından AB, İngiltere'yi, Brexit anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

İngiltere ise söz konusu protokolü ihlal etmediğini savundu.