AB'den DEAŞ ve El Kaide'ye yeni yaptırım kararı

Brüksel'den yapılan açıklamada, hedef alınan isimler ve bir grubun adı paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB), iki terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesini genişletti.

AB Konseyi'nin açıklamasında, El Kaide ile bağlantılı olan ve Sahel bölgesinde faaliyet gösteren bazı isimlerin listeye eklendiği belirtildi.

Bu kapsamda bir grup ile üç şahıs daha yaptırım listesine dahil edildi.

Hedefteki isimler

Açıklamada, "Tedbirler, BM listesinde yer alan El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin'in üst düzey komutanları Sidan Ag-Hitta ve Salem ould Breihmatt'ın yanı sıra onun Burkina Faso şubesi Ensar'ul İslam ve lideri Cafer Dicko'yu hedef alıyor." denildi.

Yaptırım uygulanan grup ve bireylerin sivillere, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonuna ve Burkina Faso'daki savunma ve güvenlik güçlerine yönelik de dahil olmak üzere çeşitli terör saldırılarından sorumlu olduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Dünyanın istikrarı için ciddi ve sürekli tehdit"

"Faaliyetleri Batı Afrika'daki terör tehdidinin yayılmasına katkıda bulunuyor ve bu nedenle AB'nin, bölgenin ve dünyanın istikrarı için ciddi ve sürekli bir tehdit oluşturuyor."

Seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması

Son kararla AB'nin DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 13'e, örgüt sayısı 4'e çıktı.

AA'nın haberine göre, AB'nin yaptırımları, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin, listedeki kişi ve örgütlere fon ve ekonomik kaynak sağlaması yasaklanıyor.