AB'den Suriye ziyareti: Ahmed Şera, Hadja Lahbib'i kabul etti

AA

Suriye'deki devrimden sonra başkent Şam birbirinden önemli isimleri ağırlıyor.

Bu süreçte, ülkenin yeniden inşası için Batı yaptırımlarının kaldırılması bekleniyor.

Uluslararası kamuoyunda kendine yer bulmaya çalışan Suriye'ye yönelik yaptırımların ve yeniden inşa sürecinde yardımların ulaştırılması da Avrupa'nın gündeminde

Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti.

Lahbib, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak olumlu mesajlar verdi.

"KAPSAMLI BİR TOPLANTI YAPTIK"

Lahbib, "Şam'da Suriye lideri Eş-Şera ile Suriye ve daha geniş bölgedeki jeopolitik durum hakkında samimi ve kapsamlı bir toplantı yaptım. Burada halkın ihtiyaçlarını görmek ve desteğimizi sürdürmek için bulunuyoruz. AB, 235 milyon euroluk yeni insani yardım sağlıyor.

"GÜVEN VERİCİ MESAJLARI AB'YE İLETECEĞİM"

Suriye'de tek bir net mesaj var: Suriye'nin geleceği TÜM Suriyelilere aittir. Yönetimin kapsayıcı olması gerekiyor. Yetkililerden duyduğum güven verici mesajları AB bakanlarına ileteceğim." ifadelerini kullandı.

AB'DEN SURİYE'YE 235 MİLYON EURO YARDIM

Lahbib'in paylaşımını alıntılayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ide AB'nin Suriye'ye yardımına dikkat çekti.

Layen, "Suriye kritik bir kavşakta; daha iyi bir gelecek için umut anı. 235 milyon euro kriz yardım paketiyle Suriye halkına ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştıracağız." dedi.