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    AB'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık mali yardım sözü

    Avrupa Birliği, işgal söylentilerinin gölgesinde Kiev yönetimine maddi destekte bulunacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.01.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 14:53
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    AB'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık mali yardım sözü

    Rusya ile Ukrayna arasında savaş ihtimalinin artmasının ardından Brüksel kesenin ağzını açtı.

    Avrupa Birliği (AB), artan Rus tehdidi karşısında Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık mali yardım paketi sözü verdi.

    UKRAYNA'YA MALİ DESTEK KARARI

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile gerilim yaşadığını hatırlatarak, "Avrupa Komisyonu, 1.2 milyar euroluk (1.3 milyar dolar) yeni bir acil durum makro-finansal yardım paketi öneriyor. Bu paket, Ukrayna'nın anlaşmazlık nedeniyle finansman ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak." dedi.

    ONAYLANIRSA İLK ETAPTA YARISI GÖNDERİLECEK

    Von der Leyen, önerinin Avrupa Parlamentosu ve AB üyesi ülkeler tarafından onaylanması halinde, miktarın yarısını hemen ödeyeceklerini söyledi.

    AB den Ukrayna ya 1.3 milyar dolarlık mali yardım sözü #1

    "UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

    AB Komisyonu Başkanı, "Bir kez daha açıklığa kavuşturayım: Ukrayna özgür ve egemen bir ülkedir. Kendi seçimlerini yapar. AB, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

    EKONOMİK YAPTIRIM UYARISI

    Geçen hafta von der Leyen, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırması halinde “büyük ekonomik ve mali yaptırımlar” konusunda uyarmıştı.


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