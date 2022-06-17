AB'den, Ukrayna'ya aday ülke statüsü kararı

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'nın aday ülke statüsü konusunda görüş bildirdi.

AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsünün verilmesi konusunda tavsiyede bulundu.

Edinilen bilgilere göre, AB'nin ürüyme organo AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'nın adaylık statülerini, gelecekte hukukun üstünlüğü

Aday üyelik statüsü verilecek

Avrupa Birliği Komisyonu, AB'ye üyelik konusunda Ukrayna'ya adaylık verilmesi tavsiyelerini kabul etti.

Komisyon Başkanı von der Leyen, Ukraynalıların AB çıkarlarını göz önünde bulundurdu. Bu çıkarları savunmak için ise her şeye hazır olduğunu söyledi.

Karar 23-24 Haziran tarihinde alınacak

Resmi karar, 23-24 Haziran'da Avrupa Konseyi Zirvesi'nde liderler tarafından açıklanacak.

Karar, Almanya, Fransa ve İtalya liderlerinin Kiev ziyaretinin ardından alındı. Burada liderler, Kiev'in adaylığını desteklediklerini açıkça belirtmişti.