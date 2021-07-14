AB'den, YPG'ye katılan Avrupalılarla ilgili uyarı

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Kerchove, YPG'ye katılanların, Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri kabiliyetler edindiğine dikkati çekti.

Terör örgütü destekçilerine barınma hakkının tanındığı Avrupa'da YPG, terör örgütü olarak kabul edilmiyor.

Kıtada propaganda yapabilen örgüt sempatizanları, başta Fransa'nın başkenti Paris olmak üzere, diğer kentlerde ve Avrupa ülkelerinde herhangi bir engelle karşılaşmadan eylemler düzenleyebiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Avrupa'daki aşırı sol terör grupları ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki bağların güçlendiğini söyledi.

"TERÖR SALDIRILARI DÜZENLENEBİLİR" ENDİŞESİ

YPG'ye katılan aşırı solcuların Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri kabiliyetler edindiğini belirten Kerchove, YPG terör örgütü sayılmadığı için bu kişilerle ilgili yasal takibat yapılamadığı uyarısında bulundu.

Gilles de Kerchove tarafından hazırlanan ve AB üyesi ülkelerin delegasyonlarına gönderilen "Sol ve Anarşist Aşırıcılık ve Terörizmle Mücadele için AB Eylemi" başlıklı iç tartışma belgesi, AB'de sivil özgürlük konularını takip eden kâr amacı gütmeyen "Statewatch" isimli kuruluş tarafından yayınlandı.

AVRUPA'DA TERÖR TEHDİDİ

AB'nin terörle mücadele stratejisinde terörün tüm formlarına karşı durulduğu ifade edilen belgede, 1970 ve 1980'lerde Batı Avrupa ülkelerinde solcu terör gruplarının saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

Belgede, Avrupa ülkelerinde bugün ana terör tehdidinin AB'nin "cihatçı teröristler" olarak adlandırdığı kaynaktan geldiği, solcu ve şiddet içeren anarşist aşırıcılık ve terörün aslında hiçbir zaman ortadan kaybolmadığı belirtildi.

FRANSA'NIN PKK'YA BİTMEYEN DESTEĞİ

Öte yandan Fransa'nın, AB'nin terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen, PKK'ya eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’dan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, 41 yıldır verdiği destekten vazgeçmediği biliniyor.

Suriye'de Mart 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle kendine daha fazla alan bulan ve karışıklıktan yararlanarak Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurmayı hayal eden YPG/PKK, bu konuda Avrupa’da en büyük desteği Fransa'dan aldı.

Özellikle 2012'de göreve gelen eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminden bu yana Fransa'da rahatça propaganda imkanı bulan örgüt, Paris ve diğer kentlerde engel tanımadan eylemler yapmayı sürdürdü.



Gilles de Kerchove

İTALYA, YUNANİSTAN, İSPANYA...

Sol ve anarşist aşırıcılık kaynaklı terör olaylarının İtalya, Yunanistan ve daha az olmakla beraber İspanya'da yoğunlaştığı belirtilen belgede, "Avrupa'daki aşırı solcuların Suriye'nin kuzeyindeki sol eğilimli gruplarla dayanışmaya" büyük önem verdiği aktarıldı.

"Avrupalı aşırılıkçı solcularla Kürt organizasyonlar arasındaki bağlar son zamanlarda giderek güçlenmektedir." denilen belgede, "YPG'nin DEAŞ ile savaştığı" öne sürülerek, şu ifadeler yer aldı:

KITADA AŞIRI SOLCULARLA YPG BAĞLANTISI

"Suriye'de DEAŞ ile savaşan YPG'ye katılan Batılı gönüllülerin bazıları aşırıcı sol ideolojik görüşlere sahiptir. AB, YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığı için silahlı savaşçı olarak bu gruba katılan gönüllüler yabancı terörist savaşçı olarak değerlendirilmemekte ve bu nedenle birçok AB ülkesinde haklarında yasal takibat yapılmamaktadır.





Birçoğunun çatışmalara katıldığını inkar etmesi, bu kişiler hakkındaki yasal takibatı daha da zorlaştırmaktadır. Cihatçı gruplara katılan Avrupalılar gibi Suriye'deki solcu ve anarşist savaşçılar, Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri muharebe kabiliyetleri edinmekte veya bunları güçlendirmektedir."

Belgede, Fransa'da geçen yılın sonunda terör saldırısı hazırlığındaki bir gruba yönelik operasyon ve Suriye'de YPG saflarında "savaşan" Fransız terör grubu liderinin bu operasyonda tutuklanması örnek gösterildi.

PKK, AVRUPA KONSEYİ'Nİ EVİ GİBİ KULLANIYOR

Bu arada Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi adeta PKK'nın evi gibi işlev görüyor. Avrupa Konseyi örgüte siyasi olarak destek sunmaktan çekinmiyor.

Ayrıca Avrupa Konseyi binasının önünde PKK yandaşları örgüt elebaşının serbest bırakılması için aralıksız eylem düzenliyor. Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "PKK'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığı" yönündeki sözleri ise Fransa ve Avrupa'daki genel tutumu özetliyor.

FRANSA'DA PKK'DAN KÜRTLERE BASKI

PKK ile organik bağı bulunan 20'den fazla dernek halen Fransa'nın farklı şehirlerinde faaliyet göstermeye devam ediyor.

Fransa yönetiminin PKK'ya sağladığı ayrıcalıklar sayesinde örgüt, ülkede PKK yanlısı olmayan çoğunluktaki Kürt vatandaşlar üzerinde baskı kurarak etkisini artırmaya çalışıyor.

Bölücü terör örgüt, ülkedeki sözde temsilcileri üzerinden kendilerine destek vermeyen Kürt vatandaşlarından baskıyla "sahip çıkma" adı altında para alıyor, kabul etmeyenlerin ya iş yerlerini basıyor ya da barınmasına imkan vermiyor.

DHKP-C BELGEDE

AB'nin belgesinde sadece terör örgütü YPG'ye yer verilmedi. Ayrıca bir başka terör örgütü olan DHKP-C de belgede yer aldı.

DHKP-C'nin Avrupa ülkelerinin topraklarını, Türkiye'deki faaliyetlerini desteklemek için lojistik üs olarak kullandığı ifade edildi. Buna rağmen DHKP-C'nin AB içinde saldırı riskinin düşük olduğu değerlendirmesi yapıldı.

YPG/PKK VE DHKP-C, EUROPOL RAPORUNDA YER ALDI

AB Polis Teşkilatı Europol de haziran ayında yayınladığı terör raporunda, PKK'nın başta Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde aktif olarak propaganda faaliyetlerini mobilize ettiği ancak koronavirüs kaynaklı seyahat yasakları sebebiyle terör örgütünün Avrupa'da istediği kadar para toplayamadığı ifade edilmişti.

Raporda Belçika, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan birçok kişinin YPG/PKK'ya katılmak için Suriye'nin kuzeyine gittiğine dikkat çekilmişti. DHKP-C terör örgütünün hücre oluşturma, insan kaçırma ve kurye eylemlerine değinilen raporda, örgüt üyesi üç kişinin Avusturya'da mahkum edildiği vurgulanmıştı.

İtalya ve Almanya'da TKP/ML üyelerinin yargılandığı hatırlatılmıştı. Aşırı sol örgütlerin Avrupa'da düzenlediği 25 saldırının 24'ünün İtalya'da, diğer saldırının ise Fransa'da gerçekleştiği belirtilmişti.

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