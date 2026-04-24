ABD’li asker, Maduro operasyonunun gizli bilgileriyle bahis kazandı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ABD özel kuvvetlerinde görev yapan bir askerin, gizli askeri bilgileri kişisel kazanç için kullandığı iddiasıyla suçlandığı açıklandı. Askerin, Venezuela’nın eski lideri Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon hakkında önceden bilgi sahibi olduğu ve bu bilgileri bahis piyasasında kullandığı belirtildi.

GİZLİ BİLGİYLE 400 BİN DOLARLIK KAZANÇ İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre Gannon Ken Van Dyke isimli asker, operasyonun detaylarına erişimini kullanarak bir tahmin/bahis platformunda işlem yaptı.

Yetkililer, Van Dyke’ın bu işlemlerden 400 bin doların üzerinde kazanç elde ettiğini ve bunun “içeriden öğrenenlerin ticareti” kapsamında değerlendirildiğini belirtiyor.

AĞIR SUÇLAMALAR

Savcılık, ABD’li askeri;

Gizli devlet bilgisini kötüye kullanmak,

Elektronik dolandırıcılık,

Mali dolandırıcılık,

Yasa dışı para transferi gibi bir dizi suçlamayla itham etti.

Suçlu bulunması halinde Van Dyke’ın, uzun yıllar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

OPERASYONUN MERKEZİNDE YER ALDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

İddianamede, askerin Maduro’nun alıkonulmasıyla sonuçlanan operasyonun planlama ve icra sürecinde aktif rol aldığı, bu sayede kritik bilgilere önceden eriştiği kaydedildi.

Yetkililer, askerin bahis işlemlerini gizlemek için dijital izlerini silmeye çalıştığını da ileri sürüyor.

MADURO OPERASYONU

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak 2026’da Venezuela’da geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini ve Maduro’nun ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Operasyonun ardından Venezuela yönetimi, ABD’yi egemenlik ihlaliyle suçlarken, uluslararası kamuoyunda da farklı tepkiler ortaya çıkmıştı.

"BAHİS PİYASALARI" TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Olay, özellikle kripto tabanlı tahmin platformları üzerinden yapılan siyasi ve askeri gelişmelere yönelik bahislerin denetimi konusunda yeni bir tartışma başlattı.

ABD yönetiminin, benzer durumların önüne geçmek için kamu görevlilerinin bu tür platformlara erişimini kısıtlayabilecek yeni adımlar üzerinde durduğu belirtiliyor.