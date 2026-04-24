Küresel Sumud Filosu Sicilya’da

Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu kapsamında hareket eden tekneler, İtalya’nın Siracusa Limanı’na ulaştı. İspanya’nın Barselona kentinden 12 Nisan’da yola çıkan tekneler, burada diğer katılımcılarla birleşerek yeni sefer öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

SİRACUSA'DA DAYANIŞMA GÖRÜNTÜLERİ

Filistin bayrakları ve sembolleriyle donatılan tekneler, Siracusa Limanı’na girişlerinde destekçiler tarafından karşılandı. Sahilde toplanan kalabalık, “Özgür Filistin” sloganlarıyla filoya destek verdi.

ULUSLARARASI DESTEK VURGUSU

Limanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazze’deki insani durumun değişmediğine dikkat çekerek, filonun bu nedenle yeniden yola çıktığını ifade etti. Katılımcılar, girişimin küresel ölçekte destek gördüğünü ve onlarca ülkeden STK’nın sürece katkı sunduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN GENİŞ KATILIM VE DESTEK

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fatih Varol, Türkiye’de 500’ün üzerinde sivil toplum kuruluşunun filoya destek verdiğini açıkladı. Varol, bu desteğin milyonlarca insanın dayanışmasını temsil ettiğini ve önemli miktarda maddi katkı sağlandığını dile getirdi.

MAVİ MARMARA VURGUSU

Konuşmasında Mavi Marmara gemisinin maketini de gösteren Varol, Gazze’ye yönelik sivil girişimlerin geçmişine atıfta bulundu. Hayatını kaybedenleri anan Varol, filonun aynı ruhla hareket ettiğini ve Gazze’ye destek mesajını sürdürdüklerini ifade etti.

Etkinlikte aktivist Ayçin Kantoğlu da telefon bağlantısıyla katılımcılara seslendi. Kantoğlu, Nazım Hikmet’in “Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime” şiirini İtalyanca okuyarak hem filoya hem de Gazze halkına destek mesajı verdi.

BAĞIŞ KAMPANYASI

İtalya merkezli Banca Etica yetkilisi Francesco Carfi ise filonun misyonu için bir bağış kampanyası başlattıklarını ve şu ana kadar 11 bin euro toplandığını açıkladı.

Hazırlıklarını Sicilya’da sürdüren Küresel Sumud Filosu’na bağlı teknelerin, önümüzdeki günlerde Gazze’ye doğru yola çıkması planlanıyor. Filonun hedefi, ablukayı uluslararası kamuoyunun gündemine taşımak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak.