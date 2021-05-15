ABD’li şarkıcı Della Miles, İsrail mallarının boykot edilmesini önerdi

Türkiye’ye yerleşip Müslüman olan ABD’li şarkıcı, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımlar ile İsrail’in Filistinlilere yaptığı saldırıları kınadı. İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Bir dönem Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapmış ABD'li şarkıcı Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan Miles, yaptığı paylaşım ile Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk devletlerine seslenerek İsrail’e boykot çağrısı yaptı.

Şarkıcı Miles, barkod numarası 729 ile başlayan hiçbir ürünü almayacağını ifade ederek, tüm Müslümanları bu protestoya katılmaya davet etti.

“BOYKOTA TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİ DAVET EDİYORUM”

Della Miles, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ey Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm Türk cumhuriyetleri, ben İsrail’e karşı boykota başlayıp barkod numarası 729 ile başlayan hiçbir ürünü artık almayacağım. Sende benimle birlikte aynı boykota katılır mısın? Bu boykota tüm Müslüman âlemini davet ediyorum.”





“KİM DUR DİYECEK BU ZALİMLERE”

İsrail’in saldırılarına yönelik yaptığı diğer paylaşımda tepkisini dile getiren Miles, “Şimdi de kara harekâtı! Kim dur diyecek bu zalimlere, kim durduracak bu katliamı. İsrail orada bir soykırım yapıyor! Bu soykırımı kim durduracak! Delireceğim. Rabbim Filistin’e yardım et.” ifadelerini kullandı.

KULLANICILAR DESTEK VERDİ

Miles’in paylaşımı kısa sürece yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Yorum yapan bazı vatandaşlar Miles’a destek vererek, “Biz de varız seninleyiz” dedi.