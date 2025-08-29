ABD'li senatör: Hizbullah silah bırakmazsa, askeri müdahale devreye girer

İsrail basınında çıkan habere göre, ABD'li Senatör Lindsey Graham, Lübnan ziyaretinin ardından geldiği Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Hizbullah'ın silahları başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Graham, ABD'nin Hizbullah'ın silahsızlandırılması sürecinde Lübnan ordusuna destek vermesi gerektiğini söyledi.

"B PLANI, HİZBULLAH'I ASKERİ GÜÇLE SİLAHSIZLANDIRMAKTIR"

Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiğini dile getiren Graham, "Hizbullah için barışçıl bir silahsızlanma çözümüne ulaşamıyorsak, o zaman B planına bakmamız gerekiyor. B planı, Hizbullah'ı askeri güçle silahsızlandırmaktır. Hizbullah'ı silahsızlandırmak için askeri güç kullanmak zorunda kalırsak, Lübnan ordusunun başarılı olmasını sağlamanın Amerika'nın çıkarına olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAMAS, BENİM İÇİN PAZARLIK KONUSU OLAMAZ"

Hamas'ın kabul ettiği kısmi esir takasına İsrail'in ne cevap verirse versin ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'in kararını destekleyeceğini savunan Graham, "Benim için pazarlık konusu olmayan bir şey var. Hamas'ın gitmesi gerekiyor ve bu yıl gitmesi gerekiyor." yorumunda bulundu.

LÜBNAN'DA SİLAHLARIN TOPLANMASI KARARI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.