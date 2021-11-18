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    ABD'li Senatör Menendez: Azerbaycan'a askeri yardımı keselim

    Gerilimi yükselten tarafın Ermenistan olduğu gerçeğini görmezden gelen Menendez, Bakü'yü hedef almaya çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 11:07
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    ABD'li Senatör Menendez: Azerbaycan'a askeri yardımı keselim

    Azerbaycan, sınırda Ermenistan ordusu tarafından son günlerde provokasyonlara maruz kalıyor.

    ABD'den gelen çağrıda ise Ermenistan'a destek niteliğinde adım atılması istendi.

    AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI

    Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, saldırgan tarafın Azerbaycan olduğunu öne sürerek ABD'nin Azerbaycan'a yaptığı askeri yardımın kesilmesini istedi.

    "ERMENİ ASKERLERİ HAKKINDAKİ HABERLERDEN ENDİŞELİYİZ"

    Menendez, "Azerbaycan tarafından esir alınan Ermeni askerleri hakkındaki haberler derinden endişe veriyor." ifadesini kullandı.

    "AZERBAYCAN'A ASKERİ YARDIMI KESMELİYİZ" AÇIKLAMASI

    Bakü'ye askeri yardımları hedef alan Menendez, "Azerbaycan'a yapılan savunma yardımı, Ermenilere karşı bu eylemlerin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Bu yardımı kesen Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) değişikliğini devreye almanın zamanı geldi." dedi.

    ABD li Senatör Menendez: Azerbaycan a askeri yardımı keselim #1

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