ABD'li Senatör Sanders, Donald Trump'ın Los Angeles'a asker sevkini hedef aldı

AA

Los Angeles'ta göçmen protestolarının dozajı artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye daha fazla asker gönderme kararı alırken bazı tepkilerle karşı karşıya kaldı.

ABD'Lİ SENATÖRDEN ELEŞTİRİ

ABD'li Senatör Bernie Sanders, kararı, "daha fazla güç elde etme çabası" şeklinde eleştirdi.

Sanders, sosyal medya platformu Instagram'dan yayımladığı videoda, Los Angeles'a ulusal muhafız ve deniz piyadelerini gönderen Trump'a tepki gösterdi.

ABSÜRT VE GÜLÜNÇ OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump'ın bu hamlesinin protestolarla ilgili olmadığını savunan Sanders, Los Angeles'a asker sevkini "şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası" şeklinde nitelendirdi.

Sanders, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının eyalet valisinin yetkisi olduğunu vurgulayarak, Trump'ın bu adımını "absürt ve gülünç" olarak değerlendirdi.

GÖÇMENLERE YÖNELİK EV BASKINLARI SONRASI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Donald Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.