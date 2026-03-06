ABD'li Senatör Sanders: Netanyahu, yıllardır ABD başkanlarını İran'la savaşa girmeye zorluyor

Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da...

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

926 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Dünya'nın birçok bölgesinden ve siyasi isminden olaya ilişkin açıklama gelirken, ABD'li Senatör Bernie Sanders de bir açıklamada bulundu.

"ON YILLARDIR ABD BAŞKANLARINI İRAN'LA SAVAŞA GİRMEYE ZORLAYAN AŞIRILIKÇI"

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, Gazze'de 75 bin kişiyi öldüren aşırılıkçı. Irak'ı işgal etmenin 'muazzam olumlu yankılar' oluşturacağını söyleyen aşırılıkçı. On yıllardır ABD başkanlarını İran'la savaşa girmeye zorlayan aşırılıkçı." ifadesini kullandı.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "(Netanyahu) Sonunda (ABD'de), evet diyen bir Başkan buldu. Trajik." dedi.