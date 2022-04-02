ABD’li yıldız Sean Penn, milyarderleri savaş uçağı almaya davet etti

Milyarderlere çağrı yapan ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak alınabileceğini ve savaşın bu şekilde biteceğini söyledi.

ABD'de oynadığı filmlerle dünya çapında ün kazanan oyuncu Sean Penn, milyarderlere çağrı yaptı.

'Benim Adım Sam' ve 'Kral’ın Bütün Adamları' gibi birçok filmin başrol oyuncusu 62 yaşındaki film yıldızı Penn çağrısında Ukrayna'ya savaş uçağı alınırsa savaşın biteceğini söyledi.

"300 MİLYON DOLARA MAL OLACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Penn, "Açık kaynakla, Ukraynalı havacıları hızlı bir şekilde (3 hafta) eğiterek 2 filo F-15’ler veya 16’lar (Rus Mig’leri veya SU'larından daha iyi teknolojiye sahip 12 uçak ediyor) özel sektör alıcılarına yaklaşık 300 milyon dolara mal olacak." ifadelerini kullandı.

"BİR MİLYARDER, UKRAYNA SAVAŞINI BİTİREBİLİR"

Sean Penn, 300 milyon doların üzerine füze savunması için 200 milyon dolar daha eklenirse toplamda 500 milyon dolara savaşın bitirilebileceğini ileri sürdü. Penn açıklamasında "Bir milyarder Ukrayna'daki bu savaşı bitirebilir." dedi.













