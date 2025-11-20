ABD'liler demokrasinin iyi işlemediğini düşünüyor ABD'de yapılan bir ankette; katılımcıların yüzde 51'i ülkede "demokrasinin iyi işlemediğini", yüzde 44'ü ise mevcut liderlerin demokrasiye bağlı olmadığını düşündüğünü belirtti.

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 20 bini aşkın katılımcının Temmuz-Ağustos döneminde ABD'deki siyasi duruma ilişkin görüşlerini sordu. Ankete göre, ABD'de demokrasinin iyi işleyip işlemediğine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 51'i "İyi işlemiyor.", yüzde 24'ü "İyi işliyor." yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 25'i ise bu soruyu "İdare eder." diye cevapladı. DEMOKRAT PARTİLİLER 'İYİ İŞLEMİYOR' GÖRÜŞÜNDE Demokrasinin "iyi işlediğini" düşünenlerin büyük kısmının ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisini desteklediği, Demokrat Partililerin ise "İyi işlemiyor." yanıtını verme eğiliminde olduğu görüldü. BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ LİDERLERİN DEMOKRASİYE BAĞLI OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR Katılımcıların yüzde 44'ü ABD'deki mevcut liderlerin "demokrasiye bağlılığına" inanmadığını belirtirken, yüzde 28'i çekimser oy kullandı. Mevcut liderlerin "demokrasiye bağlılığına inananların" oranı ise yüzde 27 oldu. KATILIMCILARIN YARISINDAN FAZLASI 'HERKESİN KANUN KARŞISINDA EŞİT OLDUĞU' GÖRÜŞÜNDE Öte yandan, katılımcıların yüzde 55'i "herkesin kanun karşısında eşitliğine" ilişkin süreçlerin iyi işlemediğini düşünürken, yüzde 23'ü "İdare eder." yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 22'si ise bu süreçlerin iyi işlediğini belirtti. Ceza adalet sisteminin iyi işleyip işlemediğine ilişkin soruyu da katılımcıların yüzde 55'i "İyi işlemiyor." diye yanıtladı. Anketi cevaplayanların yüzde 18'i bu soruya "İyi işliyor." cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 27'si çekimser oy kullandı.

