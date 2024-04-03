ABD'nin Dedeağaç'a sevk ettiği tanklar, Romanya'ya gönderildi Çok sayıda zırhlı araç, Romanya'ya sevk edildi. Sevkiyat, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanan tatbikatı kapsıyor.

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AA & Ensonhaber

ABD, Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine konuşlandırdığı tankların ve zırhlı araçların yerini değiştirdi.

Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'na 2021 yılında ABD'den tatbikat için geniş çaplı askeri sevkiyat yapılmıştı.

Dedeağaç'ı adeta bir cephaneliğe çeviren ABD, söz konusu araçları bu kez farklı bir noktaya taşıdı.

Romanya'ya taşıdılar

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri araçların Romanya'ya taşındığı görüldü.

Yunan basını, ABD'den Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na yapılacak, "bugüne dek görülmemiş büyüklükteki" geniş çaplı askeri sevkiyatla çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahın Yunanistan'a gelmesinin planlandığını aktarmıştı.

Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanan tatbikat

Sevkiyatın amacının Dedeağaç'tan başlayıp, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa’ya uzanan bir tatbikat olduğu ifade edilerek, sevkiyatı yapacak USNS Yumma tipi askeri savaş gemisinin geçen yıl da benzer bir tatbikat için bölgeye sevkiyat yaptığı hatırlatılmıştı.

Sevkiyat kapsamında Romeo, Sikorsky, Chinook tipi helikopterler, M1 Abrams tipi tank dahil olmak üzere çok sayıda askeri araç ve teçhizatın bölgeye sevk edildi.