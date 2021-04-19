ABD’nin en yaşlı insanı Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti

ABD’nin en yaşlı insanı Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti

12 çocuk ve 48 torun sahibi Ford, evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken hayata gözlerini yumdu.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan Hester Ford, yaşamını yitirdi.

1904 yılında Güney Karolina’nın Lancaster kentinde doğan Ford, ABD'nin en yaşlı insanı olarak biliniyordu.

12 ÇOCUK, 48 TORUN

ABD medyası, Ford’un 12 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi.

Ford’un net yaşı tam olarak bilinmezken, yetkililer, yaşlı kadının doğum belgesinde 15 Ağustos 1904 tarihinin yer aldığını ifade etti.

EVİNDE ÖLDÜ

ABD Gerontoloji Araştırma Grubu, geçtiğimiz yıl Ford’u ülkede yaşayan en yaşlı insan olarak ilan etmişti. 116 yaşındaki Ford’un, evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken öldüğü bildirildi.

Hester Ford'un torununun kızı Tanisha Patterson-Powe, "Ailemizin direğiydi. Hepimize çok ihtiyaç duyulan sevgi, destek ve anlayışı sağladı." dedi.

Öte yandan, Hester Ford’un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.