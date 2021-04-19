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- ABD’nin en yaşlı insanı Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti
ABD’nin en yaşlı insanı Hester Ford, 116 yaşında hayatını kaybetti
- DHA
- 19.04.2021 - 09:02
- Güncelleme : 19.04.2021 - 09:05
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki Charlotte kentinde yaşayan Hester Ford, yaşamını yitirdi.
1904 yılında Güney Karolina’nın Lancaster kentinde doğan Ford, ABD'nin en yaşlı insanı olarak biliniyordu.
12 ÇOCUK, 48 TORUN
ABD medyası, Ford’un 12 çocuğu, 48 torunu ve torunlarının da toplam 108 çocuğu olduğunu bildirdi.
Ford’un net yaşı tam olarak bilinmezken, yetkililer, yaşlı kadının doğum belgesinde 15 Ağustos 1904 tarihinin yer aldığını ifade etti.
EVİNDE ÖLDÜ
ABD Gerontoloji Araştırma Grubu, geçtiğimiz yıl Ford’u ülkede yaşayan en yaşlı insan olarak ilan etmişti. 116 yaşındaki Ford’un, evinde çocukları ve torunlarıyla birlikteyken öldüğü bildirildi.
Hester Ford'un torununun kızı Tanisha Patterson-Powe, "Ailemizin direğiydi. Hepimize çok ihtiyaç duyulan sevgi, destek ve anlayışı sağladı." dedi.
Öte yandan, Hester Ford’un 45 yıl boyunca evli olduğu eşinin 1963 yılında hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.