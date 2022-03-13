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- ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresine füze saldırıları
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresine füze saldırıları
Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan Konsolosluğu'na füzeli saldırı gerçekleştirilirken, ilk bilgilere göre sadece maddi hasar var.
- Haber Merkezi
- 13.03.2022 - 02:40
Erbil’deki ABD başkonsolosluğunu hedef alan füzelerin İran’ın Tebriz kentindeki askeri tesislerden ateşlendiği ileri sürüldü.
EN AZ 5 FÜZE ATEŞLENDİ
Twitter'da yer alan görüntülerde saldırı anı yer alırken bazı kaynaklara göre 5 ila 13 füzenin ateşlendiği iddia edildi.
FÜZELERİN BAZILARI TV KANALINA DÜŞTÜ
Atılan füzelerin bazıları K24 televizyon kanalının binasına düştüğü ileri sürüldü.
Patlama seslerinin kent genelinde duyulduğu ve birçok bölgede elektrikler kesildiği ileri sürüldü.
ABD, İRAN İLE ANLAŞMAK ÜZEREYKEN
ABD’nin Rus petrol ve doğalgazına alternatif oluşturmak amacıyla İran’la yeniden masaya oturmaya hazırlandığı sırada ortaya çıkan saldırı iddiası dikkat çekti.
Saldırılara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.