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ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresine füze saldırıları

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresine füze saldırıları

Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan Konsolosluğu'na füzeli saldırı gerçekleştirilirken, ilk bilgilere göre sadece maddi hasar var.