Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
580.225
0.37%
BTXN Coin
39.97
2.35%
Bitexen
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C

    ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresine füze saldırıları

    Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan Konsolosluğu'na füzeli saldırı gerçekleştirilirken, ilk bilgilere göre sadece maddi hasar var.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 02:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresine füze saldırıları

    Erbil’deki ABD başkonsolosluğunu hedef alan füzelerin İran’ın Tebriz kentindeki askeri tesislerden ateşlendiği ileri sürüldü.

    EN AZ 5 FÜZE ATEŞLENDİ

    Twitter'da yer alan görüntülerde saldırı anı yer alırken bazı kaynaklara göre 5 ila 13 füzenin ateşlendiği iddia edildi.

    FÜZELERİN BAZILARI TV KANALINA DÜŞTÜ

    Atılan füzelerin bazıları K24 televizyon kanalının binasına düştüğü ileri sürüldü.

    Patlama seslerinin kent genelinde duyulduğu ve birçok bölgede elektrikler kesildiği ileri sürüldü.

    ABD, İRAN İLE ANLAŞMAK ÜZEREYKEN

    ABD’nin Rus petrol ve doğalgazına alternatif oluşturmak amacıyla İran’la yeniden masaya oturmaya hazırlandığı sırada ortaya çıkan saldırı iddiası dikkat çekti.

    Saldırılara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    ABD nin Erbil Başkonsolosluğu ve çevresine füze saldırıları #1


    İlginizi Çekebilir

    Zelensky: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı
    Gündem

    Zelensky: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!
    MetaEvren

    Metaverse yatırımı, geleceğinize yatırım demektir!

    Ricciardo koronavirüse yakalandı
    Motor sporları

    Ricciardo koronavirüse yakalandı

    Görüş Bildir