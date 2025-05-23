ABD'nin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde

AA & Ensonhaber

Wall Street Journal gazetesinin savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı, Güney Kore'deki askeri varlığını gözden geçiriyor.

Yetkililer, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek başta Guam olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini ifade etti.

Konunun Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda yürütülen gayriresmi bir politika incelemesinin parçası olarak ABD Başkanı Donald Trump'a sunulmak üzere hazırlandığını aktaran yetkililer bu fikrin henüz tartışma aşamasında olduğunu kaydetti.

TRUMP GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore'deki ABD askeri varlığını değiştirmeyi sık sık gündeme getirmişti.

Halihazırda bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.