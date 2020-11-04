Dolar
8.4917
0.957%
Euro
9.8994
0.5893%
Altın
1890.81
-0.8068%
Borsa
1155.63
0.4275%
G. Altın
515.168
0.0438%
Bitcoin
115856.28
-0.0696%
EXEN Coin
12.06
4.59%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    ABD'nin ilk trans eyalet senatörü Sarah McBride oldu

    Donald Trump ile Joe Biden'ın kıyasıya bir mücadele verdiği ABD seçimlerinde, Delaware eyaletinde Senato'ya trans birey seçildi. ABD tarihinin ilk trans senatörü Sarah McBride olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 10:12
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin ilk trans eyalet senatörü Sarah McBride oldu

    ABD'de yapılan seçimlerde ülke tarihinde bir ilk yaşandı.

    Joe Biden ve Donald Trump arasındaki çekişmeli mücadelenin yanında, ABD tarihi, eyalet Senato'sunda da kendi ilkine imza attı.

    ABD'NİN İLK TRANS SENATÖRÜ

    Delaware eyaletinde Senato koltukları için yapılan oylamada, Sarah McBride, Amerikan tarihinde trans olduğunu açıklayan ve seçilen ilk senatör oldu.

    LGBTQ+ HAKLARI SAVUNUCUSU

    Sarah McBride, LGBTQ+ hakları için yaptığı çalışmalarla tanınan Obama döneminde de Beyaz Saray'da görev alan bir isim.

    ABD nin ilk trans eyalet senatörü Sarah McBride oldu #1

    ABD nin ilk trans eyalet senatörü Sarah McBride oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir