ABD'nin İran ile görüşmesine Başkan Yardımcısı JD Vance katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

Leavitt, görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan Cumartesi sabahı başlayacağını belirterek, görüşmelere Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in öncülük edeceği heyetin katılacağını açıkladı.

"İKİ TARAFIN ÖNERİLERİ UYUMLU HALE GETİRİLDİ"

Tahran'ın kendilerine tanınan süre dolmadan kendilerine yeni bir anlaşma önerisinde bulunduğunu öne süren Leavitt, ateşkes anlaşmalarının ilk anlarının kırılgan olduğunu söyledi. Leavitt, “İranlılar başlangıçta kabul edilemez 10 maddelik bir plan sunmuştu. Bu plan, Başkan Trump ve ekibi tarafından kabul edilmedi. Başkanın belirlediği son tarih yaklaşırken rejim gerçeği kabul ederek daha makul ve tamamen farklı bir plan sundu. Başkan, yeni ve değiştirilmiş planın müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna karar verdi ve bunu kendi 15 maddelik önerimizle uyumlu hale getirdi.” ifadelerini kullandı.

"LÜBNAN, ATEŞKES ANLAŞMASINA DAHİL DEĞİL"

Leavitt, ABD’nin İran’la ilgili ‘uranyum zenginleştirilmesinin sona ermesi’ konusundaki kırmızı çizgisinin değişmediğini kaydederek, İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu teslim etme konusuna olumlu yaklaştığını savundu.

Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmede bulunan Leavitt, “Hürmüz Boğazı herhangi bir kısıtlama olmaksızın açık kaldığı sürece, müzakereler önümüzdeki iki hafta boyunca kapalı kapılar ardında yürütülecektir.” diye konuştu.

Sözcü Leavitt, Lübnan'ın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasına dahil olmadığının altını çizerek, “Lübnan bu anlaşmanın bir parçası değildi ve bunu tüm taraflar biliyordu. Bu konunun, Başkan Trump ile Netanyahu ve ilgili tüm taraflar arasında ele alınacağına eminim ancak şu anda bu, ateşkes anlaşmasının bir parçası değil.” açıklamasını yaptı.