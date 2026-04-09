Lübnan'da can kaybı 254'e yükseldi

İsrail, Lübnan'a olan saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'da masumlara acımayan İsrail, İran ile yapılan ateşkese rağmen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

EŞ ZAMANLI 100 HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti.

Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları, Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

"EN ŞİDDETLİ SALDIRILAR"

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

254 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldi.

ABD'DEN LÜBNAN AÇIKLAMASI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı ziyaretten dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin İran'la yapılan geçici ateşkesi ihlal edip etmediğine ilişkin soruya Vance, "Asla böyle bir söz vermedik. Bunun böyle olacağına dair hiçbir işaret vermedik." diye konuştu.

"ATEŞKESİN BİR PARÇASI DEĞİL"

Vance, "Uçağa bindiğimde tam bir rapor almam gerekiyor. İsrailliler, müzakerelerin başarılı olduğundan emin olmak için Lübnan'da biraz geri adım atmayı teklif etti. Bunun nedeni ateşkesin bir parçası olması değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD böyle bir "taahhütte bulunmamasına" rağmen İran'ın, bu müzakerenin Lübnan nedeniyle bozulmasını istiyorsa bunun Tahran'ın kararı olacağını kaydeden Vance, "Bunun aptalca olacağını düşünüyoruz, ama bu onların seçimi." ifadelerini kullandı.