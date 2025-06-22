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ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalara gidildi

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail ordusu olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yapılan durum değerlendirmesinin ardından İç Cephe Komutanlığı'nın yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

KISITLAMALAR GEVŞETİLMİŞTİ

İsrail, İran'a 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla birlikte ülke genelinde benzer kısıtlamalar getirme kararı almıştı.

Söz konusu kısıtlamalar 5 gün sonra gevşetilmişti.

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