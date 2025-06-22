İsrail hükümetinin İran'ın misilleme saldırılarına sansür uygulaması eleştirildi

İsrail Ordusu Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit, yerel ve yabancı medya kuruluşları ile sosyal medya operatörlerinin İran tarafından vurulan yerlerle ilgili bilgileri yayınlanmadan önce sansüre tabi tutulmasını gerektiren bir acil durum emri yayınlamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu saldırıların üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İsrail'in halen 'kibirli ve kendini beğenmiş' davrandığını belirtti.

Levy, 'medyanın her şeyi söylemesine ve her şeyi açıklamasına izin verilmediğini' dile getirdi.

"BÖLGESEL BİR GÜÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Paylaşımında KAN'a verdiği röportajdan alıntı yapan Levy, şu ifadelere yer verdi:

Son bir haftadır gördüklerimizin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ama kibirlenmeye başladığımızı da düşünüyorum.



Kamuoyunun ne olup bittiğini anlamamasının çok basit bir sebebi var. İsrail, geçmiş yıllarda bir devletle değil büyük ya da küçük örgütlerle savaşmaya alıştı. Şimdi ise bir devletle savaşıyor. Ve bu herhangi bir devlet değil, bölgesel bir güç. Bunun göz önünde bulundurulması lazım.



Olan biteni anlamayanlar medyada siyasi ve askeri liderlerle yapılan röportajlardan yola çıkarak 2 hafta sonra İran'dan füze gelmeyeceğini, İran'ın bize saldıracak gücü olmayacağını ve her şeyin iyi olacağını düşünüyor. Ama işler öyle değil.



İçinde bulunduğumuz gerçeklik pek iç açıcı olmasa da İsrail halkına karşı daha net olmamız gerektiğine inanıyorum. Uzun yıllar sonra ilk defa bir örgütle değil, bölgesel bir güçle karşı karşıyayız.

İSRAİL BAŞSAVCISI İZAHAT İSTEDİ

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İletişim Bakanı Shlomo Karhi'den yabancı gazetecilerin çalışmasının kısıtlanma nedeni hakkında izahat istedi.

Sansür kararının iptali yoluna gitmeyen İsrail Başsavcısı, bakanlık ofislerine yabancı medya kuruluşlarının yayınları için İsrail ordusu sansür biriminin onayına başvurmanın niçin gerekli olduğunun açıklanmasını talep etti.

İsrail Başsavcısı, kararın basın özgürlüğünün ihlali anlamına geldiği ve demokrasinin temel ilkelerinden birinin ihlali olduğu için yasal dayanağının olup olmadığının sorgulanmasını istedi.

Aşırı sağcı bakanlar Ben-Gvir ve Karhi, İsrail Başsavcısı'nın talebinin İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağı iddiasında bulundu.