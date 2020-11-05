ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Henderson kentinde meydana gelen silahlı çatışmada, 4 kişi hayatını kaybetti.

Henderson Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

ŞÜPHELİ DAHİL 4 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada; polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada, 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.