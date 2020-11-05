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ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Henderson kentinde meydana gelen silahlı çatışmada, 4 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 05.11.2020 - 03:52
- Güncelleme : 05.11.2020 - 09:01
Henderson Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.
ŞÜPHELİ DAHİL 4 KİŞİ ÖLDÜ
Açıklamada; polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.
Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada, 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.