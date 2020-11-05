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    ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma

    ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Henderson kentinde meydana gelen silahlı çatışmada, 4 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 05.11.2020 - 03:52
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:01
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    ABD'nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma

    Henderson Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir apartmandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği belirtildi.

    ŞÜPHELİ DAHİL 4 KİŞİ ÖLDÜ

    Açıklamada; polisin, binanın araç parkında, şüpheli olduğunu düşündüğü kişi de dahil 3 kişiyi yaralı halde bulduğu ifade edildi.

    ABD nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma #1

    Şüpheli ile irtibata geçmeye çalışan polisin bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine şüpheli ya da şüphelilerle girilen çatışmada, 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Olaya ve ölen kişilere ilişkin detay paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    ABD nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma #2

    ABD nin Nevada eyaletinde silahlı çatışma #3

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