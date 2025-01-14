ABD'nin New York kentinde trafik yoğunluğu ücreti uygulaması trafiği azalttı

Haber Merkezi

New York'ta yıllardır şehir hayatını zorlaştıran yoğun trafik, hem sürücüler hem de yayalar için ciddi bir sorun teşkil ediyordu.

Şehrin en işlek bölgelerinde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma sistemini güçlendirmek amacıyla "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması hayata geçirildi.

Bu uygulama kapsamında, belirlenen sıkışıklık bölgelerine araçlarıyla giriş yapmak isteyenlerden günlük 9 dolar ücret alınıyor.

UYGULAMA BAŞARILI OLDU

5 Ocak'ta yürürlüğe giren bu düzenlemenin ardından trafik yoğunluğunda azalma gözlemlendi.

New York Ulaştırma Yetkilileri, merkezi iş bölgesine giriş yapan araç sayısının pazartesiden cumaya 273 bin azaldığını ve trafiğin yüzde 7,5 oranında düştüğünü bildirdi.

"TRAFİK AZALDI"

MTA Başkanı Janno Lieber, "İlk veriler New Yorkluların bize tüm hafta boyunca söylediği şeyi destekliyor: Trafik azaldı, sokaklar daha güvenli ve otobüsler daha hızlı hareket ediyor," diyerek uygulamanın olumlu etkilerini vurguladı.

Sıkışıklık bölgesi, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State Binası, Times Meydanı ve Wall Street gibi tanınmış yerleri kapsıyor.

Uygulama, sadece trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmadı, aynı zamanda şehrin toplu taşıma ağına milyarlarca dolar kaynak sağlama potansiyeliyle de dikkat çekiyor.