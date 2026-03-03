ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne 2 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği bildirildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada binada ufak çaplı yangın çıktığı ve hasar oluştuğu aktarıldı.
Orta Doğu yangın yeri...
İsrail'in ABD desteği ile İran'a başlattığı saldırılarda misillemelerden Suudi Arabistan da payını alıyor...
SALDIRI DÜZENLENDİ
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğine, 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Saldırı; İran, İsrail ve ABD arasındaki Orta Doğu çatışmalarında ciddi bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.
BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği’nin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilerek, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve hasar oluştuğu aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)