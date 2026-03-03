ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi

Orta Doğu yangın yeri...

İsrail'in ABD desteği ile İran'a başlattığı saldırılarda misillemelerden Suudi Arabistan da payını alıyor...

SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğine, 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Saldırı; İran, İsrail ve ABD arasındaki Orta Doğu çatışmalarında ciddi bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU

Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği’ne 2 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği’nin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilerek, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve hasar oluştuğu aktarıldı.