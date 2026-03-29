ABD'nin Suudi Arabistan'da vurulan uçağının görüntüleri paylaşıldı

İran, ABD ile İsrail'in 28 Şubat saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor...

Bölge ülkelerindeki ABD üslerine ve İsrail'e saldırılarda bulunan İran, kritik birçok farklı noktayı vurdu.

ABD ile Suudi Arabistanlı yetkililerden Cuma günü yapılan açıklamada ise, İran'a ait füze ve kamikaze dronların, ABD'nin Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef aldığı bildirildi.

UÇAĞA AİT GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Açık kaynak ve istihbarat aalizi yapan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda yeni elde edilen görüntülerin, Prens Sultan Hava Üssü'nde vurulan erken uyarı uçağına ait olduğu iddia edildi.

KUYRUK NUMARALARI UYUŞUYOR

Görüntülerin, son haftalarda üsse konuşlandırıldığı öne sürülen "E-3C tipi 81-0005" kuyruk numaralı uçakla örtüştüğü, fotoğraflardaki temel unsurların da uçakla eşleştiği değerlendirmesi yapıldı.

İRAN, ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Wall Street Journal gazetesinin (WSJ), ABD’li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde İran’ın Cuma günü, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği ileri sürdü.

10 AMERİKAN ASKERİ YARALANDI

Saldırıda 2'si ağır 10 ABD’li askerin yaralandığı, birden çok Amerikan uçağının hasar gördüğü iddia edildi.

ABD'NİN KRİTİK UÇAKLARINDAN BİRİ

Boeing E-3 Sentry Uçağı, modern hava savaşının merkezi sinir sistemi olarak tanımlanıyor.

Uçak, yüzlerce kilometre yarıçapta hava sahasını tarayabiliyor, aynı anda yüzlerce hedefi takip edebiliyor, savaş uçaklarını, önleme görevlerini ve hava savunmasını yönetebiliyor ve drone, balistik ve seyir füzelerini tespit edebiliyor.

İran doğrudan hava erken uyarı ve komuta katmanını vurarak, ABD’nin bölgedeki hava üstünlüğünü zayıflatıyor.