CHP, Kadıköy'de yapılması planlanan camiye karşı protesto organize etti

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin açtığı dava nedeniyle İstanbul Kadıköy Rıhtım'a yapılması planlanan cami için yargıdaki süreç tamamlandı.

Sürecin çözüme kavuşmasıyla bölgedeki otopark kullanıma kapatıldı.

CHP'LİLER KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan Kadıköy'de yapılması planlanan ihtişamlı camiye karşı bazı odalar ve CHP'li üyeler harekete geçti.

Caminin yapılmasına engel olmak isteyen parti yönetimi bazı hamlelerde bulundu.

'KENT SUÇUDUR' DENİLEREK BİLDİRİ OKUNDU

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığının düzenlediği örgüt toplantısında 'Kadıköy Rıhtım'a dev cami projesi bir kent suçudur' başlıklı bir bildiri okundu.

24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de toplantıya katılan isimler arasında yer alırken sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı.

KADIKÖY MEYDANDA PROTESTO DÜZENLENDİ

Öte yandan bir grup kalabalık CHP'nin çağrısı üzerine Kadıköy meydanına indi.

Ellerinde şemsiyelerle sloganlar atan grup, Kadıköy Rıhtımı'na yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesini protesto etti.