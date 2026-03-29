İdmanda fenalaşan Mircea Lucescu, hastaneye kaldırıldı

Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu hakkında Romanya Futbol Federasyonu (FRF) resmi bir açıklama yayınladı.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün kamp sırasında fenalaştığı bildirildi.

KAMPTA FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın, Slovakya dplasmanı öncesinde yapılan son antrenmandan önceki teknik toplantı sırasında yaşandığı aktarıldı.

Fenalaşan Lucescu'ya ilk müdahalenin milli takım sağlık ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

FRF açıklamasında, acil çağrı sonrası olay yerine iki SMURD ekibinin sevk edildiği ve tecrübeli teknik adamın durumunun kısa sürede stabil hale getirildiği ifade edildi.

"DURUMU STABİL"

Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son antrenman öncesinde gerçekleştirilen teknik toplantı sırasında teknik direktör Mircea Lucescu kendini kötü hissetti. İlk müdahale, milli takım sağlık ekibi tarafından hemen yapıldı. 112 acil servisine yapılan çağrının ardından iki SMURD ekibi hızla tesislere ulaştı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde teknik direktörün durumu kısa sürede stabilize edildi. Şu anda teknik direktörün durumu stabildir. Ancak yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve herhangi bir riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, detaylı tetkikler ve uzman gözetimi için Bükreş'teki bir hastaneye sevk edilmiştir.

SON DÖNEMDE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

80 yaşındaki teknik adamın, 2025 yılı sonunda yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Antalya kampına katılamadığı hatırlatıldı.

Ocak ayında ise ağır bir grip geçiren Lucescu'nun hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

MİLLİLERE KAYBETTİLER

Lucescu yönetimindeki Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.

LUCESCU'DAN İLK AÇIKLAMA

Romanya basınının önde gelen isimlerinden Ovidiu Ioanițoaia, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Mircea Lucescu yaptığı açıklamada, "Şu an kendimi iyi hissediyorum, tamamen toparlandım. Ancak bazı kontrollerden geçeceğim, bu yüzden bir süre daha hastanede kalacağım." ifadelerini kullandı.

BİR SÜRE YATILI OLARAK TEDAVİ GÖRECEK

TRT Spor'un haberine göre, hastaneye kaldırılan Lucescu şu anda doktor gözetiminde bulunuyor.

Kalp ritmini düzenlemek için tetkikler yapılıyor ve tedavisi sürüyor.

Tecrübeli teknik direktör, yakından takip edilmek ve özel tedavi görmek amacıyla Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre yatılı olarak tedavi görecek.