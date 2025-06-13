ABD'nin Teksas eyaletinde protestolara karşı 7 bin asker görevlendirildi

Amerika'da kaos...
ABD'nin Los Angeles kentinde başlayan eylemler 5 gündür sürüyor..
Başkan Donald Trump'ın, düzensiz göçmenlere yönelik sürdürdüğü politikalara karşı hareketlenen protestolar, New York'un ardından Teksas'a da sıçradı..
Teksas Valisi Greg Abbott, hafta sonu eyalet genelinde planlanan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) karşıtı protestolar öncesi harekete geçti.
7 BİN ASKER PROTESTOCULARA KARŞI GÖREVDE
Abbott, Texas'ın Ulusal Muhafızlar biriminden 5 bin ve Kamu Güvenliği Departmanı’ndan 2 bin olmak üzere toplam 7 bin askerin, hafta sonu düzenlenmesi beklenen protestolara karşı görev yapacağını duyurdu.
"KANUNSUZLUĞA TAHAMMÜL EDİLMEYECEKTİR"
Abbott, şu ifadeleri kullandı:
Barışçıl protestolar, ulusumuzun dokusunun bir parçasıdır.
Ancak Teksas, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik yasasını yürürlüğe koyması nedeniyle Los Angeles'ta gördüğümüz kanunsuzluğa tahammül etmeyecektir.
Şiddet eylemlerinde bulunan veya mülke zarar veren herkes tutuklanacak ve yasanın tüm kapsamıyla sorumlu tutulacaktır.
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