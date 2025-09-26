ABD’nin ünlü çizgi dizisi 'South Park' Netanyahu'yu hedef aldı: Binlerce insanı öldürüyorsunuz

ABD’de siyasi tansiyon en üst noktada devam ederken South Park çizgi dizisi, 27. sezonun yeni bölümüyle gündem oldu.

Sosyal medyada tartışmaları yeniden alevlendiren bölümde, Filistin’deki katliama değinildi.

FİLİSTİN ÜZERİNE BAHİS

Hikayede, tahmin platformlarında açılan "Kyle’ın annesi Gazze’yi vurup bir Filistin hastanesini yok edecek mi?" adlı bir bahis hızla büyüyor.

"BU YAHUDİLER İLE FİLİSTİN DEĞİL, İSRAİL İLE FİLİSTİN MESELESİ"

Bunun üzerine Kyle’ın annesi, İsrail’e giderek bu duruma müdahale etmeye çalışıyor.

Bölümde Kyle, "Yahudiler ve Filistinliler bahis oynanacak futbol takımları değil" sözleriyle tepki gösterirken, annesi de "Bu Yahudiler ile Filistin değil, İsrail ile Filistin meselesi." diyerek çıkış yapıyor.

"SEN KİMSİN Kİ BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRÜYORSUN"

Öfke en sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yöneliyor. Kyle’ın annesi, Netanyahu’nun ofisine girerek şu sözlerle kaydediyor: