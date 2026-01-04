ABD'nin Venezuela saldırıları sonrasında BMGK acil gündemle toplanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi bu adıma karşı çıkan Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri harekete geçirdi.

Kolombiya, daimi üyeler Rusya ve Çin'in desteğiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

BMGK'nin ABD'nin Venezuela’ya yönelik saldırılarını ele almak üzere pazartesi günü acil gündemle toplanacağı bildirildi.

Katılımcıların henüz kesinleşmediği aktarılırken Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in toplantıya katılmasının beklendiği ifade edildi.

ABD, VENEZUELA'YA SALDIRDI

ABD, Venezuela'ya düzenlediği saldırıların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Bazı ülkeler saldırılara tepki gösterirken ABD’nin adımının meşruiyeti tartışma konusu olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi talimatıyla gerçekleştirilen saldırıları 'olağanüstü bir askeri operasyon' sözleriyle savunarak, "Bu, Caracas'ın kalbindeki askeri açıdan ağır bir şekilde tahkim edilmiş kale gibi yapıya karşı kanun kaçağı diktatör Nicolas Maduro'yu adalet önüne çıkarmak amacıyla uygulanan bir güçtü" ifadelerini kullanmıştı.

ABD askerlerini Venezuela'ya konuşlandırma ihtimalini dışlamayan Trump, "Askerlerimizin orada olmasından korkmuyoruz. Şu an oradayız ve gerekirse yeniden harekete geçmeye hazırız" demişti.