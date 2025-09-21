ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ICH görevlilerine maske yasağı

The Hill gazetesinin haberine göre Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) tartışmalı uygulamalarını sona erdirmeyi amaçlayan yeni yasaya imza attı.

ICE görevlilerinin yüzlerini gizleyen maskeler takmasının şeffaflığı engellediğini ve denetimi zorlaştırdığını savunan Newsom, eyalette yürütülen operasyonlarda maske takılmasını yasaklayan bu yeni düzenlemeyle güvenlik güçlerinin hesap verebilirlikten gizlenemeyeceklerini belirtti.

"GÖÇMENLERE YÖNELİK BASKI, EYALETTE KORKU YARATTI"

Newsom, Kaliforniya nüfusunun yaklaşık yüzde 27'sinin yurt dışında doğmuş kişilerden oluştuğuna işaret ederek, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlere yönelik baskıyı artırmasının birçok eyalet sakini için korku yarattığını bildirdi.

Göç politikalarının ülkenin idealleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Newsom, Kaliforniya'da azınlıkların çoğunlukta bulunduğunu ve bu durumun hem eyaleti hem de ABD'yi güçlü kıldığını ifade etti.

MASKE YASAĞI GETİREN İLK EYALET

1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen ve güvenlik güçlerinin yüzlerini gizleyecek şekilde maske, boyunluk, yüz örtüsü ya da herhangi bir ekipman takmalarını yasaklayan bu yeni düzenlemeyle Kaliforniya, ICE dahil federal kolluk görevlilerinin kimliklerini gizlemesini yasaklayan ilk eyalet haline geldi.

LOS ANGELES'TA ICH KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişiye gözaltı uygulanmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.